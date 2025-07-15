Прилепин заявил, что в 2013 году писал о «неонацистком реванше» на Украине

Писатель Захар Прилепин заявил на пресс-конференции, посвященной его 50-летию, что начал свою активистскую деятельность по Донбассу в 2013 году. Его слова передает корреспондентка «Газеты.Ru».

По словам Прилепина, с 2013 года писал «агрессивно настроенную» публицистику о том, что на Украине готовится «нацистский реванш». Как заявил писатель, он стал одним из первых, кто начал об «весьма навязчиво и настойчиво» этом говорить.

Как рассказал Прилепин, позже он начал активную деятельность на Донбассе – как политическую, так и культурную.

«Для меня было крайне важно увидеть тех людей в России, которые готовы поддержать восстание российского народа за свою независимость, за сохранение своего культурного-политического человеческого суверенитета», — отметил публицист.

Прилепин добавил, что зачастую привозил на Донбасс тех артистов и поэтов, которые первые отозвались. По словам писателя, он собрал первую «антологию донбасской поэзии». Публицист отметил, что участвовал в первом концерте, организованном Россией в Луганске после 2014 года.

«Так или иначе я знал всю эту фактуру, как никто другой в России. Она прошла все через мои руки. Поэтому, когда эта история вышла на новый виток, коснувшись уже всей нашей страны, я первым делом пришел к своим издателям, действительно очень важным для меня и дорогим для меня. Пришел сказал, что давайте создадим отдельную редакцию, которой мы спокойно будем сдавать эту литературу. Мне тут же сказали, не раздумывая: «Да», — заявил писатель.

Как отметил Прилепин, на данный момент он с коллегами успешно развивает литературу, посвященную Донбассу.

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