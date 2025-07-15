На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прилепин заявил, что в 2013 году писал о «неонацистком реванше» на Украине

Писатель Прилепин заявил, что собрал антологию донбасской поэзии
close
Андрей Веселов/РИА «Новости»

Писатель Захар Прилепин заявил на пресс-конференции, посвященной его 50-летию, что начал свою активистскую деятельность по Донбассу в 2013 году. Его слова передает корреспондентка «Газеты.Ru».

По словам Прилепина, с 2013 года писал «агрессивно настроенную» публицистику о том, что на Украине готовится «нацистский реванш». Как заявил писатель, он стал одним из первых, кто начал об «весьма навязчиво и настойчиво» этом говорить.

Как рассказал Прилепин, позже он начал активную деятельность на Донбассе – как политическую, так и культурную.

«Для меня было крайне важно увидеть тех людей в России, которые готовы поддержать восстание российского народа за свою независимость, за сохранение своего культурного-политического человеческого суверенитета», — отметил публицист.

Прилепин добавил, что зачастую привозил на Донбасс тех артистов и поэтов, которые первые отозвались. По словам писателя, он собрал первую «антологию донбасской поэзии». Публицист отметил, что участвовал в первом концерте, организованном Россией в Луганске после 2014 года.

«Так или иначе я знал всю эту фактуру, как никто другой в России. Она прошла все через мои руки. Поэтому, когда эта история вышла на новый виток, коснувшись уже всей нашей страны, я первым делом пришел к своим издателям, действительно очень важным для меня и дорогим для меня. Пришел сказал, что давайте создадим отдельную редакцию, которой мы спокойно будем сдавать эту литературу. Мне тут же сказали, не раздумывая: «Да», — заявил писатель.

Как отметил Прилепин, на данный момент он с коллегами успешно развивает литературу, посвященную Донбассу.

Ранее жена Роберта Паттинсона попала в больницу из-за узких брюк.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами