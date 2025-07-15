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Жена Роберта Паттинсона попала в больницу из-за узких брюк

Жена актера Паттинсона Сьюки получила грыжу из-за узких штанов
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sukiwaterhouse/X

Жена Роберта Паттинсона, актриса и певица Сьюки Уотерхаус сообщила в соцсети X о госпитализации.

Уотерхаус попала в больницу из-за штанов. Она объяснила, что у нее образовалась грыжа из-за ношения узких брюк. Певица опубликовала фото из больницы. Артистка отметила, что носила штаны на протяжении полугода, прежде чем у нее появились проблемы со здоровьем.

В январе Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус поженились. Артисты организовали свадебную церемонию на курорте на Карибских островах. По словам сотрудницы комплекса, семья знаменитостей присутствовала на торжестве. Дочь влюбленных также была на мероприятии. Для нее родители выбрали «нарядное платье».

19 ноября 2023 года Сьюки Уотерхаус официально сообщила о беременности на фестивале Coronoa Capital в Мексике. В декабре того же года Роберт Паттинсон и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке. Папарацци заметили певицу с кольцом с массивным бриллиантом на безымянном пальце. В конце марта 2024-го журналисты сообщили, что влюбленные впервые стали родителями. У них родилась дочь.

Ранее жена Роберта Паттинсона выложила архивное фото с голой грудью.

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