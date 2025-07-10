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Звезда «6 кадров» Радзюкевич рассказал о цензуре в шоу

Актер Радзюкевич признался, что родители наказывают детей с помощью шоу «6 кадров»
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер и режиссер, звезда шоу «6 кадров» Эдуард Радзюкевич в интервью «Газете.Ru», говоря об отсутствии в проекте внешней цензуры, рассказал, что юмористической передачей, как ему стало известно, наказывают детей по всей России.

«Такого не было, [чтобы какая-то сценка «6 кадров» не вышла из-за цензуры]. Но у нас была внутренняя цензура. Мы старались не шутить ниже пояса, старались, чтобы было смешно. Если не было шутки или финал не очень, старались добавить два разных дубля, два разных финала, чтобы потом на монтаже у режиссеров и продюсеров была возможность выбрать. И держали свою внутреннюю планку. Ее надо держать, чтобы и самим не было стыдно, и зрители могли нас смотреть — зрители любых возрастов. До сих пор, когда приезжаю в другой город на гастроли, люди говорят: «Мы так любили ваше шоу. И детей наказывали вашим шоу». Спрашиваю: «Каким образом?» Отвечают: «Они если плохо учились или плохо себя вели, мы запрещали им смотреть очередной выпуск. И они очень сильно расстраивались». Но самое главное, что все без исключения говорят: это единственная передача, которую мы позволяли смотреть нашим детям, это был семейный просмотр», — поделился артист.

Полное интервью с Радзюкевичем читайте здесь.

Ранее Радзюкевич раскрыл секрет успеха шоу «6 кадров».

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