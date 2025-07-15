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В США преступник похитил жесткие диски с невыпущенной музыкой Бейонсе

ABC: в Атланте украли жесткие диски с невыпущенной музыкой Бейонсе
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Lee Celano/Reuters

В США похитили жесткие диски с записями еще не выпущенной музыки певицы Бейонсе. Об этом, ссылаясь на полицию Атланты, сообщает телеканал ABC News.

По имеющейся информации, преступник взломал принадлежащий хореографу певицы автомобиль и украл оттуда два чемодана, в которых находились связанные с выступлениями Бейонсе конфиденциальные материалы, в том числе еще невыпущенную музыку и планы будущих выступлений.

В результате проведенного расследования полиции удалось установить личность похитителя. Суд выписал ордер на его арест. Однако задержать преступника пока не удалось.

В настоящее время Бейонсе находится в турне. 14 июля она провела последний концерт в Атланте, после чего отправится в Лас-Вегас.

8 июля сообщалось, что Бейонсе вышла на сцену в цветах флага России.

Ранее Бейонсе лишилась штанов на сцене.

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