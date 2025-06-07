Бейонсе лишилась штанов на сцене

Подтанцовке Бейонсе пришлось помогать певице с упавшими во время шоу штанами

Американская певица Бейонсе осталась без штанов во время концерта. Об этом сообщает TMZ.

Во время шоу «Cowboy Carter» ее костюм слетел, и певица не прерывая выступления присела и натянула брюки назад.

Подтанцовке пришлось помогать Бейонсе закрепить слетевшую одежду.

В феврале исполнитель роли Люка Скайуокера в фильмах серии «Звездные войны» Марк Хэмилл попал в неловкую ситуацию на сцене во время вручения премии BAFTA. Когда актер стоял за кафедрой в лондонском Королевском фестивальном зале, с него упали брюки.

73-летний Хэмилл потерял брюки, когда рассказывал зрителям о своей любви к кино. Он смог исправить ситуацию, не отрываясь от телесуфлера и продолжая беседу со звездами.

Ранее участник группы Neverlove упал с бельэтажа во время концерта.