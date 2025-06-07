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Бейонсе лишилась штанов на сцене

Подтанцовке Бейонсе пришлось помогать певице с упавшими во время шоу штанами
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Parkwood Entertainment/Handout/Reuters

Американская певица Бейонсе осталась без штанов во время концерта. Об этом сообщает TMZ.

Во время шоу «Cowboy Carter» ее костюм слетел, и певица не прерывая выступления присела и натянула брюки назад.

Подтанцовке пришлось помогать Бейонсе закрепить слетевшую одежду.

В феврале исполнитель роли Люка Скайуокера в фильмах серии «Звездные войны» Марк Хэмилл попал в неловкую ситуацию на сцене во время вручения премии BAFTA. Когда актер стоял за кафедрой в лондонском Королевском фестивальном зале, с него упали брюки.

73-летний Хэмилл потерял брюки, когда рассказывал зрителям о своей любви к кино. Он смог исправить ситуацию, не отрываясь от телесуфлера и продолжая беседу со звездами.

Ранее участник группы Neverlove упал с бельэтажа во время концерта.

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