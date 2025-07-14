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Акунин о запрете администрировать сайты: «Как раз Путина выберут на седьмой срок»

Писатель Акунин высмеял свой заочный приговор
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Alexander Zemlianichenko/AP

Писатель Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) в Telegram-канале прокомментировал свой заочный приговор.

Акунин высмеял, что ему грозит 14 лет лишения свободы и впоследствии четыре года запрета на ведения интернет-страниц.

«Так что следующий мой пост появится сейчас... в 2043 году. Может, чуть раньше — как раз Путина выберут на седьмой срок, и по этому поводу могут объявить амнистию. Вернусь к вам бодрым, 87-летним, полностью перевоспитавшимся. Не скучайте тут пока», — заявил писатель.

14 июля 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил писателя Бориса Акунина к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 400 тыс. рублей по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Также ему запретили администрировать интернет-сайты в течение четырех лет после предполагаемого освобождения.

Известно, что Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) с 2014 года живет в Лондоне. Сейчас ему 69 лет.

Ранее суд вернул издательству изъятые книги Бориса Акунина.

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