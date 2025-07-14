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Названа дата похорон режиссера Александра Митты

ТАСС: народного артиста РФ Митту похоронят 17 июля рядом с женой
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Evguenii Matveev/Russian Look/Global look Press

Похороны народного артиста РФ кинорежиссера Александра Митты пройдут 17 июля. Об этом пишет ТАСС.

«17 июля состоятся похороны на кладбище рядом с женой», — сказал журналистам помощник Митты Геннадий Иванов.

О смерти Митты сообщил сын артиста Евгений в своих соцсетях 14 июля. Кинорежиссера госпитализировали 1 июля. Telegram-канал SHOT утверждал, что он оказался в больнице в состоянии сопора — угнетенного сознания, характеризующегося глубоким сном. 30 июня издание NEWS.ru сообщало, что к режиссеру приезжали сразу две бригады скорой помощи. Медиков вызвали после того, как режиссер потерял сознание у себя дома в Москве. От госпитализации он отказался, а позднее помощник режиссера заявил, что с кинематографистом «все нормально».

Причиной смерти режиссера, по данным SHOT, стал рак почки.

Александр Наумович Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Он сначала окончил инженерно-строительный факультет МИСИ в 1955 году, затем режиссерский факультет ВГИКа в 1960 году, где учился у Михаила Ромма. Дебютировал в кино в 1961 году с фильмом «Друг мой, Колька!» в соавторстве с Алексеем Салтыковым.

Митта стал известен благодаря фильму «Звонят, откройте дверь» 1965 года, получившему «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. В 1980 году он снял фильм «Экипаж», который стал первым советским фильмом-катастрофой и собрал рекордную аудиторию.

Ранее умерла народная артистка России Галина Карелина.

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