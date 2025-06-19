Кологривый поделился своими любимыми книгами

Актер Никита Кологривый раскрыл топ-5 своих любимых книг. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе портала «Строки».

В список любимых произведений Кологривого вошли как зарубежные, так и отечественные авторы. Среди них оказался роман колумбийского писателя-прозаика Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Сюжет повествует об истории семи поколений семьи Буэндиа — от зарождения до исчезновения рода. Книга является одним из самых читаемых и переводимых произведений на испанском языке. Помимо «Ста лет одиночества» среди любимых книг артиста оказалась другая работа колумбийского писателя — «Любовь во время чумы».

В топ-5 Кологривого также вошел последний роман Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Произведение посвящено темам семьи, веры, свободы воли и внутренней борьбы человека. Книга получила мировое признание. Она была удостоена нескольких экранизаций. Фильмы по ее мотивам снимали не только в России, но и за рубежом — во Франции, Великобритании, Италии, США, Испании и т.д.

Кологривый также назвал любимой книгой персидскую сказку «Багдадский вор» Ахмеда Абдуллы. Известно, что писатель работал в Голливуде над одноименным фильмом, после чего превратил свой сценарий в роман.

«Мартин Иден» американского классика Джека Лондона тоже вошла в список любимых произведений Кологривого. Роман рассказывает о молодом моряке, который влюбляется в девушку из высшего общества и меняет свою жизнь. Это история самообразования, страсти к слову и сложного пути к себе.

Ранее Никиту Кологривого эвакуировали из Ирана.