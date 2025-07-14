Марат из «Слова пацана» вышел из бизнеса «Эу, пацан»

Актер Рузиль Минекаев, сыгравший в «Слове пацана» Адидаса-младшего, 11 июля вышел из состава учредителей компании «Эу, пацан». Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Фирма занимается производством снеков. Организацию создали в декабре 2023 года на волне популярности сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Доля актера в ООО «Эу, пацан» составляла 16,5%. Рузиль Минекаев с декабря 2023 года также зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Основной вид деятельности: «Деятельность в области исполнительских искусств», — сообщили в сервисе.

Там уточнили, что в апреле нынешнего года из состава учредителей ООО «Эу, пацан» также вышла предпринимательница Лаура Кемстач — мать актера Леона Кемстача, сыгравшего в «Слове пацана» Андрея «Пальто» Васильева, члена группировки «Универсам». Лауре Кемстач также принадлежало 16,5% уставного капитала компании.

«Учредителей компании теперь трое: Виталиус Паулюс, Алексей Клочков и Владимир Котенко. Отметим, что в мае Арбитражный суд Москвы взыскал с ООО «Эу, Пацан» почти один миллион рублей по исковому заявлению компании по логистике о долге», — добавили в сервисе.

До этого стало известно, что Минекаев и Кемстач задолжали около миллиона рублей логистической компании за перевозку

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