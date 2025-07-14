Прокуратура призвала запретить песню группы «Порнофильмы» «Выключите гимн». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на главу пресс-службы петербургских судов Дарью Лебедеву.

По словам Лебедевой, в Санкт-Петербургский городской суд поступил иск против солиста «Порнофильмов» Владимира Котлярова (признан в РФ иностранным агентом), а также музыкантов Кирилла Муравьева и Александра Агафонова.

Помимо запрета, прокуратура также просит признать трек «Порнофильмов» экстремистским материалом. В композиции есть такие строки, как «Эй, зачехлите в прямую кишку гордость размером с мир!» и «В стране могил несет говном, выключите нахрен гимн!».

В сентябре 2024 года Котлярова обвиняли по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. По статье вокалисту группы «Порнофильмы» грозит до пяти лет лишения свободы.

Владимир Котляров вместе с женой, поэтессой Инной Медведун, уехали из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас пара живет в Грузии.

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