Умер режиссер «Каменской» и «Содержанок» Юрий Мороз

Актер, режиссер и продюсер Юрий Мороз скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Причина смерти неизвестна. Дата и место прощания пока не разглашаются.

В 1979 году Мороз окончил Школу-студию МХАТ. После выпуска он стал актером Московского театра имени Ленинского комсомола. Через год артист дебютировал в кино в картине «Юность Петра». В 1988 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Мороз срежиссировал такие проекты, как «Каменская», «Братья Карамазовы», «Апостол», «Угрюм-река», «Содержанки», «Лунатики», «Подземелье ведьм». Он также спродюсировал картины «Ликвидация», «Партизаны», «Темный мир в 3D», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Герой нашего времени», «Золотой теленок», «Здравствуйте, мы ваша крыша!».

В 2000 году Мороз получил специальный приз «Лучшая режиссерская работа в телесериале» на фестивале «Бригантина» за сериал «Каменская». В 2023-м удостоился награды за лучший сценарий кинофестиваля «Выборг 2023» за фильм «Лунатики».

Ранее умер режиссер Александр Митта.