Успенская об отношениях с Шуфутинским на фоне слухов о романе: «Шла у него на поводу»

Певица Любовь Успенская в интервью Надежде Стрелец опровергла, что у нее был роман с Михаилом Шуфутинским.

В интервью Стрелец заявила, что Шуфутинский был «чуть-чуть» влюблен в Успенскую. Артистка ответила: «Чуть-чуть не считается». По словам певицы, их с коллегой связывала только работа.

«У нас была очень хорошая творческая работа. Я ему поверила. Очень доверяла. Обычно, допустим, если я в чем-то не уверена, я буду говорить: «Я не пойду, я не буду». А вот с Мишей почему-то его слова для меня были закон. Я шла у него на поводу. Когда мы увидели успех этого альбома, я поняла, что правильно делала», — поделилась исполнительница.

Любовь Успенская была замужем четыре раза. В последний раз раз певица вышла замуж за Александра Плаксина, от которого у нее родилась дочь Татьяна. В марте 2023 года Успенская посоветовала дочери не выходить замуж. Она заявила, что «лучше родить ребенка от донора», а потом «влюбляться сколько хочешь». По словам певицы, у многих ее подруг мужья пытались отнять детей.

Ранее Любовь Успенская предрекла успех Ефремову после выхода по УДО.