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Друг Дроздова о сообщениях о госпитализации: «Все врут»

Друг Дроздова Мирошник опроверг сообщения о госпитализации телеведущего
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Юрий Заритовский/РИА Новости

Друг Николая Дроздова, художник Константин Мирошник, в беседе с изданием «Абзац» опроверг сообщения о госпитализации телеведущего.

По словам Мирошника, у телеведущего все нормально. Как отметил художник, Дроздову нужно пройти курс уколов из-за болей в ногах и суставах.

«Все врут. 88 лет. Там коленка, ниже коленки болит, но он легкий, бодренький. Все экшена хотят, а у него вся жизнь – экшен. Он как Джеймс Бонд. Готовится к лекциям, называется «Есть ли жизнь на Марсе», о происхождении Вселенной», — поделился художник.

13 июля Telegram-канал Mash утверждал, что Николая Дроздова госпитализировали и доставили в больницу из-за серьезных проблем с коленными суставами.

По данным канала, у 88-летнего телеведущего якобы диагностировали деформирующий гонартроз 3-й степени, из-за которого возникли сильные боли, хромота и ограниченная подвижность — одно из коленей почти не разгибается.

Издание отмечало, что врачи якобы планируют провести Дроздову операцию по замене суставов на искусственные — сначала на одной ноге, затем на другой.

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