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Запашный заявил, что русскую культуру отменило пол мира

Дрессировщик Запашный заявил, что русская культура отменена в половине мира

Народный артист России и дрессировщик Эдгард Запашный заявил в беседе с ТАСС, что русскую культуру отменили уже в половине мира.

По мнению Запашного, ничего нового не произошло, а история повторяется.

«Железный занавес, только который теперь они построили, опять придется прорывать. И здесь, я уверен, опять нужно будет прибегнуть к тому способу, который уже в свое время опробовали в Советском союзе», — поделился дрессировщик.

Запашный считает, что с помощью «языка культуры» Россия может обратить внимание на себя. Он считает, что государству стоит поддерживать цирк, оперу и балет, как в Советском союзе.

10 июля итальянский фотограф Рино Бариллари заявил о невозможности отменить российскую культуру. Он добавил, что не боится осуждения на родине из-за приезда в Россию. Фотограф назвал свое посещение культурным обменом. Фотограф признался, что он с коллегами постоянно говорит о российской культуре и ее знаменитостях.

Бариллари отметил, что Красная площадь стала его любимым местом в Москве. Он назвал ее невероятно красивой.

Ранее Певцов заявил об утрате ценности западных премий.

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