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Mia Boyka запретила мужчинам носить розовый цвет

Певица Mia Boyka призвала мужчин не носить розовый цвет
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Пресс-служба Mia Boyka

Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) запретила мужчинам носить одежду розового цвета. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В шоу «Наша новая музыка» Бойко возмутилась тому, что один из участников надел розовую футболку. Она заявила, что розовый – это «не мужской цвет».

«От лица всех женщин, мужчин, пожалуйста, не носите розовые футболки, блин», — заявила певица.

Ведущая Юлианна Караулова напомнила члену жюри, что данная программа – это не «Модный приговор». Сам участник, надевший футболку, поспорил с певицей.

«Розовый цвет изначально мужской, как мне кажется. Потому что его использовали древние римляне. Они носили пурпурные (цвета)», — рассказал артист.

В сентябре 2024 года Мария Бойко оказалась в центре скандала. Во время своего концерта в Надыме (ЯНАО) певица публично упрекнула восьмилетнюю девочку-квадробершу Марьяну, которая потерялась в толпе и оказалась на сцене.

Певица спросила у Марьяны: «Ты квадробер, не дай бог?» Затем она поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка». Позднее интернет-пользователи осудили поведение артистки, посчитав, что она поступила неэтично. Бойко до сих пор считает, что она была права, и жалуется, что после этого у нее появились проблемы с деньгами.

Ранее Mia Boyka извинилась за расистский жест.

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