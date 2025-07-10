Данко призвал Mia Boyka пройти психиатрическую реабилитацию

Певец Данко (Александр Фадеев – настоящее имя) заявил в беседе с teleprogramma.org, что артистке Mia Boyka стоит пройти психиатрическую реабилитацию после ее призывов не носить розовое мужчинам.

Данко напомнил, что в реалити-шоу «Выживалити» и подобных программах участники носили розовые футболки. Он предложил певице написать создателям проекта свои требования.

«С утра проснулся. И то, что в голову прилетело, то и ляпнул. Считаю, что солнце должно быть зеленым. Вот просто считаю. Или то, что Миа Бойка должна поменять фамилию. Это как разговор двух искусственных интеллектов. Я просто не вижу здесь предмета для спора», — поделился артист.

В шоу «Наша новая музыка» Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) возмутилась тому, что один из участников надел розовую футболку. Она заявила, что розовый – это «не мужской цвет». Она призвала лиц противоположного пола не носить этот цвет.

Ведущая Юлианна Караулова напомнила члену жюри, что данная программа – это не «Модный приговор». Сам участник, надевший футболку, поспорил с певицей.

Ранее Mia Boyka извинилась за расистский жест.