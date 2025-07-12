Экс-скрипач «Аквариума» о Макаревиче и Гребенщикове: «Даже не равняйте»

Бывший скрипач «Аквариума» Андрей Решетин назвал Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом) «человеком-явлением» и понадеялся, что созданные артистом композиции будут востребованы еще многие годы. Его слова передает NEWS.ru.

«С Макаревичем [Гребенщикова] даже не равняйте, с его гнусавыми аденоидами можно петь у костра, но не на сцене на большую аудиторию», — заявил музыкант.

По словам Решетина, Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) стал популярен только благодаря связям отца. Скрипач назвал фронтмена «Машины времени» «очень средним артистом для среднего слушателя».

В то же время Решетин также раскритиковал нынешнее творчество Бориса Гребенщикова, но отметил, что музыкант «не виноват» в этом.

«Мы его ценим именно за прежние шедевры, которые выпустил. Это же дар — стать устами времени. Он голос эпохи, как и Майк», — подчеркнул музыкант.

Также Решетин назвал двояким свое отношение к творчеству Аллы Пугачевой, которое он разделил на два этапа: вершина ее мастерства (песни на музыку Давида Тухманова) и последующий спад, «послетухмановская» эпоха Пугачевой. В последние годы своей профессиональной деятельности, считает Решетин, артистка прививала россиянам «дурной вкус».

«Вся эта попса стала своего рода анестезией. <…> «Усыпляла боль» людей, у которых отнимали страну. Я понимаю это так», — заявил он.

Ранее в Думе призвали лишить наград эмигрировавших артистов.