Девушка Павла Дурова дала совет, как привлечь миллиардера

Возлюбленная основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова дала совет подписчицам, как привлечь в свою жизнь миллиардера. Скриншот опубликован в личном блоге Марии Погребняк.

«Ответ всегда один — сосредоточиться на себе. Нужно развиваться, расти и строить жизнь настолько полную, что любовь в ней станет лишь прекрасным дополнением, а не решением проблем», — заявила блогерша.

Юлии Вавиловой 25 лет, она является переводчиком с английского, испанского и арабского языков. Отношения с 40-летним Дуровым длятся уже около года. Вавилова, в том числе находилась с бизнесменом во время его ареста во Франции в августе 2024 года.

Тогда она сообщила в соцсетях, что из-за стресса на фоне ареста Дурова потеряла ребенка. Юлия поделилась с подписчиками, что многие обвиняли ее в задержании Павла, из-за чего у нее началась паническая атака.

Вавилова сообщила, что узнала о замершей беременности на десятой неделе. Врачи сказали, что сердце ребенка перестало биться.

В конце мая сообщалось, что Дуров сделал возлюбленной подарок за $400 тысяч.

Ранее блогерша Айза назвала Сябитову и Долину двумя деструктивными женщинами.