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Жена Гуфа о Сябитовой и Долиной: «Нарциссихи обе»

Блогерша Айза назвала Сябитову и Долину двумя деструктивными женщинами
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Из личного архива Айзы

Блогерша Айза-Лилуна Ай (Айза Анохина, экс-супруга рэпера Гуфа) возмутилась в Telegram-канале поведением телеведущей Розы Сябитовой на «Шоу Воли».

Анохина опубликовала в личном блоге вырезку из программы, в которой одна из ведущих «Давай поженимся!» резко высказывается против юмориста Ильи Соболева. Она иронизирует, что работа 42-летнего комика заключается в том, чтобы «мяукать» у нее за спиной.

«Две деструктивные женщины нашего шоу-бизнеса, которых я просто не могу и не хочу понимать. Это Роза Сябитова и Лариса Долина. Нарциссихи обе», — написала Айза.

В мае Гуф называл Розу Сябитову странной после знакомства с телеведущей на шоу «Сокровища Императора».

«Я думал, что это образ у нее в программе «Давай поженимся!». А она такая и приехала. Ну то есть один в один. Мы офигели! <…> Странное появление. Я представлял, что она какая-то человечная…» — пояснял рэпер.

Также музыкант отмечал, что проект «Сокровища Императора» его измотал. По словам Гуфа, он впервые принимал участие в подобном шоу.

Ранее сообщалось, что Буланова стала «новой любимицей» у зумеров.

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