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Супруг Бородиной об изменах: «Налево не хожу уже!»

«СтарХит»: муж Бородиной Сердюков отверг флиртовавшую с ним блогершу Мирную
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Блогер Николай Сердюков отверг флиртовавшую с ним на проекте «Погодня» блогершу и певицу Дину Мирную. Об этом сообщает «СтарХит».

Как утверждает издание, в выпуске, который выйдет 13 июля, Сердюков предложил Мирной отправиться в лес в рамках задания. В ответ блогерша пошутила: «А это вообще нормально, что ты меня в лес зовешь?» Однако Сердюков, отмечает «Стархит», резко «приструнил» партнершу за кокетство.

«Я налево не хожу уже, Дин, прекращай свои влажные фантазии», — сказал муж Бородиной.

В августе 2024 года телеведущая Ксения Бородина перестала скрывать отношения с Николаем Сердюковым. А 7 декабря 2024 года влюбленные объявили о помолвке. Бородина показывала, как Сердюков сделал ей предложение ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Бизнесмен подарил звезде кольцо с бриллиантом в форме сердца от бренда Graff, стоимостью 5 миллионов рублей.

Пара 3 июня 2025 года официально зарегистрировала отношения, а масштабное торжество они устроили 23 июня на вилле Микетти, куда пригласили друзей и близких.

Ранее журналистка Собчак откликнулась на вакансию барыни с зарплатой 300 тыс. рублей.

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