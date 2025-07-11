Дети Добровольской обнялись у могилы матери: «До слез»

Блогер Андрей Флор заявил в своем Telegram-канале, что встретил троих детей Евгении Добровольской на Троекуровском кладбище.

10 июля Флор оставил букет белых роз на могиле Добровольской, а также заснял, как наследники артистки — Степан, Николай и Анастасия — навестили мать на кладбище. Они убрались на территории, тоже принесли свежие цветы и поправили крест. Под конец дети обняли друг друга, встав напротив могилы матери.

Флор подписал видео: «До слез... Дети Жени Добровольской пришли на могилу к маме».

С того момента, как Евгении Добровольской не стало прошло уже полгода. В комментариях под видео Флора интернет-пользователи удивились, как быстро пролетело время и поблагодарили блогера за то, что он побывал на могиле артистки.

10 января МХТ имени А.П. Чехова сообщил о кончине народной артистки России Евгении Добровольской. В театре отметили, что последний год она боролась с тяжелой болезнью — раком желудка. У нее остались четверо детей: старший сын Степан, средний сын Николай, младший сын Ян и дочь Анастасия.

Подробнее о личной жизни и карьере Евгении Добровольской — в материале «Газеты.Ru».

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