Сын Галич написал сказку о маме за решеткой: «Завтра встречаюсь с консультантом по финансам»

Блогерша Галич: сын написал сказку о маме в темнице и нарисовал меня за решеткой

Бизнесвумен и блогерша Ида Галич рассказала в Telegram-канале, что ее 5-летний сын Лео придумал сказку о том, как она сидит за решеткой.

По словам Галич, наследник назвал художественное произведение «Мама в темнице», а также сопроводил его рисунком с изображением Галич за решеткой.

«Хорошо, что я завтра завтракаю с финансовым консультантом», — подписала блогерша.

В 2020 году Галич родила сына Леона, будучи в браке с Аланом Басиевым, но вскоре после рождения сына пара развелась. В октябре 2024 года Галич рассекретила личность своего нового бойфренда — предпринимателя Олега Ледвича.

29 января блогерша подтвердила информацию о том, что ждет ребенка. В феврале стало известно, что у пары родится дочь.

Бизнесвумен рассказывала, что склонна к растяжкам, поэтому во время беременности не исключила физическую активность, а также добавила обливание холодной водой и «замасливание» кожи. И чтобы не набирать лишних килограммов, Галич отказалась от десертов, мучного и фастфуда.

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