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В России нашли кроссовки в стиле «Игры в кальмара»

В России продают кроссовки в стиле «Игры в кальмара» за 16 тыс. рублей
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CDEK.Shopping

На сервисе для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping пользователи нашли кроссовки PUMA Squid Game x Palermo 'Lights Out', созданные по мотивам культового сериала Netflix. Об этом стало известно «Газете.Ru».

Модель вдохновлена третьим сезоном хитового шоу: дизайн передает настроение сериала, а скрытые детали отсылают к ключевым испытаниям — скакалке, пряткам и финальной игре в кальмара.

Сейчас пара доступна по цене 16 358 рублей. Однако эксперты предупреждают, что, как только лимитированную коллекцию раскупят, цены на вторичном рынке резко вырастут.

Сериал «Игра в кальмара», вышедший в 2021 году, стал мировым феноменом, собрав миллионы просмотров и породив волну мемов, косплеев и мерча.

Заключительный сезон корейского триллера «Игра в кальмара» вышел 27 июня 2025 года. Всего за три дня проект посмотрели более 60 млн зрителей. В Netflix отметили, что это первое в истории шоу, которое заняло первое место по просмотрам во всех странах спустя неделю после премьеры и возглавило список самых просматриваемых шоу.

Подробнее о последнем сезоне, а также том, почему он вызвал множество споров, — читайте в рецензии «Газеты.Ru»

Ранее Юлия Савичева не нашла плагиата в треке из «Игры в кальмара».

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