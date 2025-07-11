Изнасилование и торговля людьми: экс-помощница Канье Уэста выдвинула еще пять обвинений против него

Американка Лорен Пишотта дополнила свой иск против Канье Уэста, обвинив бывшего работодателя в сексуализированном насилии, торговле людьми, побоях, гендерной дискриминации и незаконном лишении свободы. Об этом сообщает Variety.

По словам бывшей помощницы, Уэст позволял себе непристойные комментарии о ее теле, а также требовал, чтобы она носила обтягивающую одежду. Музыкант, сказано в иске, регулярно «лапал» девушку и заставлял смотреть за тем, как он занимается сексом с другими.

«Уэст неоднократно настаивал, чтобы она присоединилась к его сексуальным контактам, на что она отказывалась. Однажды Йе пытался проникнуть в нее пальцами. В другой раз он принудительно совершил с ней оральный секс», — сказано в жалобе.

Также утверждается, что рэпер преследовал Пишотту после ее увольнения — ложно сообщал о преступлениях по ее адресу.

В октябре 2024 года экс-ассистентка Уэста Лорен Пишотта обвинила рэпера в том, что он «накачал» ее наркотиками вместе с Пи Дидди. Также она утверждала, что офис музыканта превращали в «сексуальную игровую площадку». В «извращенных сексуальных фантазиях» рэпера, уверяла Пишотта, охотно участвовала его супруга Бьянка Цензори.

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