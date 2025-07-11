«Квартиры за 300 млн рублей»: стало известно, каким имуществом владеет Кадышева

Солистка группы «Золотое кольцо» Надежда Кадышева владеет тремя квартирами в Москве, общая стоимость которых составляет 300 млн рублей. Об этом сообщает kp.ru.

У Кадышевой, утверждает издание, во владении находится квартира площадью 120 кв.м. Жилье расположено в престижном Тверском районе столицы на Долгоруковской улице. Его цена может достигать 120 млн рублей, поскольку в 1 кв.м. в похожих апартаментах стоит 1 млн рублей.

Также у певицы есть недвижимость с четырьмя комнатами рядом с метро «Новослободская». Апартаменты находятся в жилом комплексе «Евродом», их рыночная цена стартует от 90 млн рублей.

В том же районе — в ЖК «Ласточкино гнездо» — у Кадышевой есть еще одна квартира, которую kp.ru оценивает минимум в 90 млн рублей.

Надежда Кадышева является учредителем ансамбля «Золотое кольцо», которое основал в конце 80-х ее супруг Александр Костюк. У нее 30% акций компании, а ее сына Григория Костюка — 70%.

В 2024 году, по информации издания, выручка ООО «Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» составила 69 млн рублей, а прибыль — 2 млн 741 тыс. руб. Совокупные активы театра в свою очередь составили 421 млн рублей, а чистые — 124 млн рублей.

«Вероятно, что в активы входит и формирует основную стоимость само здание театра у метро Тимирязевская. Прибыль — результат работы театра. Возможно, что частные выступления Надежды Кадышевой идут через ИП ее мужа», — отмечается в статье.

В апреле 2025 года издание kp.ru сообщало, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» получила новую волну популярности среди молодежной аудитории, поэтому ее концерты стали массово посещать подростки и студенты.

Ранее директору МХАТа Кехману предъявили обвинение в растрате.