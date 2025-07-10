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Певец КАССЕТА вспомнил, как Лолита ворвалась к нему на сцену

Певец КАССЕТА заявил, что Лолите нравится его творчество
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Пресс-служба певца КАССЕТА

Певец КАССЕТА (Теймурхан Гасанов – настоящее имя) рассказал «Газете.Ru» о премьере альбома фитов «Ателье».

В новом альбоме КАССЕТА споет с такими исполнителями, как Черная Экономика, Thomas Mraz, Антоха МС, Feduk, Петар Мартич, Lovanda, Лауд, Недры, Fardi, Маленький Буддист, Kiso, VibeTGK, Artur Kreem и Лолитой Милявской.

По словам Гасанова, Лолите нравится его творчество.

«Когда я выступал на одном из концертов LAB Антона Беляева, Лолита неожиданно ворвалась на припев. Это было максимально круто», — поделился исполнитель.
Презентация альбома «Ателье» пройдет 12 июля в ДК «Кристалл».

КАССЕТА рассказал, что название к альбому предложила его жена Сабина. Она также посоветовала грузинского художника Ника Кутелия (nikvsio), который нарисовал обложку для пластинки.

«Мы ехали в машине, и она (Сабина) увидела через окно вывеску «Ателье». Мне оно сразу понравилось. В ателье приходят разные гости, и шьют отточенные по фигуре и параметрам костюмы в разных стилях. Так же и я в своем «Ателье» собрал разные жанры и разных артистов», — рассказал певец.

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