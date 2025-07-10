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Актриса Дарья Мороз раскрыла секрет сохранности души

Актриса Мороз: бережное отношение к свету внутри себя поможет сохранить душу
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Алексей Майшев/РИА Новости

Люди могут сохранить душу, однако, не всем это удается. Об этом «Пятому каналу» на премьере спектакля «Три тополя на Плющихе» в Театре Эстрады рассказала актриса Дарья Мороз.

«Вопрос в том, как человек, каждый индивидуально, относится к происходящему вокруг, к себе. Насколько он готов сохранять собственную природу и оставаться чистым, отодвигать от себя какие-то искушения человеческие», — сказала артистка.

Она уточнила, что для сохранения души считает важным бережно относиться к любви и свету внутри себя, которые есть в каждом с детства. По ее словам, она встречала взрослых, которые светятся изнутри и обладают любовью, светом, искренностью и чистотой.

Накануне Дарья Мороз говорила, что отношения между людьми нельзя загнать в рамки закона или четких правил. Она отметила, что иногда люди совершают сумасшедшие поступки, иногда — руководствуются собственной совестью. По ее словам, поведение человека может меняться в зависимости от времени и обстоятельств. Кроме того, на это может повлиять внутреннее состояние самих людей.

Ранее 41-летняя Дарья Мороз вышла на публику с обновленным имиджем.

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