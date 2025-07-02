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Агутин спел бесплатно для пассажиров рейса «Москва — Сочи» ради дельфинов

Певец Леонид Агутин дал благотворительный концерт в самолете
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Telegram-канал Блокнот Старс

Певец Леонид Агутин выступил бесплатно для пассажиров рейса «МоскваСочи». Ролик с артистом публикует Telegram-канал «Блокнот Старс».

В комментариях интернет-пользователи признали, что хотели бы оказаться на месте пассажиров рейса. Они назвали их счастливчиками.

«Почему они, а не я?»; «Агутин отработал билет в Сочи по бартеру»; «Леонид — слишком шикарен, это бесспорный факт! Настоящий краш современности!» — написали под постом.

1 июня состоялся благотворительный музыкальный рейс, в рамках которого Агутин и дуэт Socrat & Lera исполнили свои популярные хиты и новые композиции. Все вырученные за билеты средства пойдут на помощь научно-экологического центра, который занимается сохранением и восстановлением популяции черноморских дельфинов.

Недавно стало известно, что Агутин тайно выдал старшую дочь замуж за иностранца. 29-летняя наследница артиста Елизавета вышла замуж в Лондоне за француза арабского происхождения по имени Жуан.

У Леонида Агутина две дочери: старшая появилась в браке с балериной Марией Воробьевой, а младшая — Анжеликой Варум.

Ранее группа «Тату» объявила о воссоединении.

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