«Ушел через две недели после юбилея»: актер Радзюкевич — о смерти отца

Актер и режиссер, звезда шоу «6 кадров» Эдуард Радзюкевич в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, что его отец, который был военным и которого не стало в этом году, всегда являлся для него главным примером в жизни.

«К сожалению, в этом году отца похоронил. Сначала справил его 95-летний юбилей, а через две недели он ушел. <...> Он для меня и в детстве, и в юности, и в зрелом возрасте был и остается примером и идеалом. Для меня это пример идеального человека, мужчины, гражданина, профессионала», — признался артист.

Радзюкевич также отметил, что после смерти отца ему было «некогда переживать», так как на него легла организация похорон. По словам актера, о родителе у него осталась самая светлая память.

«Так получилось, что остался в семье за старшего. Надо было заниматься организацией похорон, а сестра и старший брат сейчас болеют, к сожалению. Я запретил себе переживать, мне надо было самоорганизоваться и достойно проводить отца в последний путь. И слава Богу, что все получилось. Он был похоронен с воинскими почестями, c салютом, караулом почетным. Помогли и сослуживцы, и люди, которые любили его по службе, и совет ветеранов. Землю выделили, помогли. C февраля прошло полгода, и cтранная штука — я вспоминаю о нем каждый день, вспоминаю только хорошее, только светлое. <...> Думаю, если и существует то, что мы называем раем, то отец там. Он остается в моих воспоминаниях, и мы с ним общаемся, мысленно, естественно. Вредных привычек у него не было, с людьми он всегда был открыт», — поделился он.

Полное интервью с Радзюкевичем читайте здесь.

Ранее Радзюкевич сообщил, что скромно отметит юбилей из-за племянника на СВО.