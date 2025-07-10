На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ушел через две недели после юбилея»: актер Радзюкевич — о смерти отца

Звезда «6 кадров» Радзюкевич сообщил о смерти отца-военного
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Актер и режиссер, звезда шоу «6 кадров» Эдуард Радзюкевич в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, что его отец, который был военным и которого не стало в этом году, всегда являлся для него главным примером в жизни.

«К сожалению, в этом году отца похоронил. Сначала справил его 95-летний юбилей, а через две недели он ушел. <...> Он для меня и в детстве, и в юности, и в зрелом возрасте был и остается примером и идеалом. Для меня это пример идеального человека, мужчины, гражданина, профессионала», — признался артист.

Радзюкевич также отметил, что после смерти отца ему было «некогда переживать», так как на него легла организация похорон. По словам актера, о родителе у него осталась самая светлая память.

«Так получилось, что остался в семье за старшего. Надо было заниматься организацией похорон, а сестра и старший брат сейчас болеют, к сожалению. Я запретил себе переживать, мне надо было самоорганизоваться и достойно проводить отца в последний путь. И слава Богу, что все получилось. Он был похоронен с воинскими почестями, c салютом, караулом почетным. Помогли и сослуживцы, и люди, которые любили его по службе, и совет ветеранов. Землю выделили, помогли. C февраля прошло полгода, и cтранная штука — я вспоминаю о нем каждый день, вспоминаю только хорошее, только светлое. <...> Думаю, если и существует то, что мы называем раем, то отец там. Он остается в моих воспоминаниях, и мы с ним общаемся, мысленно, естественно. Вредных привычек у него не было, с людьми он всегда был открыт», — поделился он.

Полное интервью с Радзюкевичем читайте здесь.

Ранее Радзюкевич сообщил, что скромно отметит юбилей из-за племянника на СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами