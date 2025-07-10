Звезда «6 кадров» Радзюкевич рассказал о любимых выпусках проекта

Актер и режиссер, звезда шоу «6 кадров» Эдуард Радзюкевич в интервью «Газете.Ru» рассказал, какие эпизоды проекта вспоминает с наибольшим теплом.

«Мы их ведь тысячи отсняли за десять лет... Когда собираемся на междусобойчики, то, конечно, вспоминаем определенные эпизоды и что оставалось за кадром (смеется). Но это настолько внутренняя кухня... Один-единственный скетч вырвать невозможно, однако меня больше всего радуют те, когда мы все вшестером в кадре. Хотя, наверное, их и не так много. Многие из скетчей казались пророческими и подходят к политическим событиям или стране. Как, допустим, скетч, где «вот посмотрите, ничего не происходит, мы находимся с вами на месте, где только что ничего не произошло».И там мы пятеро: Сережка Дорогов, Андрюха Кайков, я, Саня Жигалкин и Федька Добронравов. Мы все пятеро там как раз и находимся», — поделился он.

Шоу «6 кадров» дебютировало на российском телевидении в 2006 году — и показывается до сих пор (в повторе, съемки завершились в 2015-м).

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