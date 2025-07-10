Звезда «6 кадров» Радзюкевич раскрыл секрет успеха шоу

Актер и режиссер, звезда шоу «6 кадров» Эдуард Радзюкевич в интервью «Газете.Ru» объяснил феномен популярности скетч-проекта. Юмористическая передача вышла на российском телевидении в 2006 году — и показывается на ТВ до сих пор (правда, в повторе, ее съемки завершились в 2015-м).

«Мне кажется, тогда просто все совпало: время, место действия, персонажи. Был блестящий кастинг, проведенный командой Вячеслава Муругова, с ним пришли сценаристы, которые придумывали скетчи. Конечно, Александр Жигалкин, который не только мой друг, но еще и однокурсник. Они провели блестящий кастинг, выбрали нас шестерых — и это все здорово срослось. Мы практически все знали друг друга, не были безызвестными. По-человечески и профессионально совпали, смогли удержаться, десять лет с удовольствием снимались — и до сих пор общаемся, дружим. У нас прекрасные отношения со всеми. Это тот редкий случай, когда просто все сложилось», — отметил артист.

Он также выразил мнение, что «6 кадров» закрылись в самый подходящий момент, когда были на вершине популярности: «На мой взгляд, «6 кадров» мы закончили вовремя — отснялись и на верхушке популярности ушли. Судьба тогда так распорядилась, что у нас не получилось продолжения. Но, как говорится, что ни делается... Потому что, думаю, дальше было бы хуже. Мы же не молодеем, все в нас меняется: и внешность, и фигура, и походка. И глаз меняется. То есть было бы уже, наверное, неправильно, что старички играют молодых. Должно быть хорошее чувство меры. Это одно из важнейших чувств, к которым надо прислушаться. Если в художнике оно есть, он всегда будет в выигрыше».

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Ранее Радзюкевич сообщил, что скромно отметит юбилей из-за племянника на СВО.