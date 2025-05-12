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У детей Блиновской могут отобрать квартиру в Москве за 136 млн рублей

Mash: у детей Блиновской требуют отобрать квартиру в Москве, которую подарил дед
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elena_blinovskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

У четверых детей Елены Блиновской могут отобрать элитную квартиру в Москве, поскольку она, предположительно, была куплена на деньги блогерши. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, в 2020 году отец Блиновской Олег Останин заключил договор дарения на внуков. С того момента трем сыновьям и одной дочери блогерши принадлежат доли в квартире площадью 152 кв.м на Серпуховском Валу. Рыночная стоимость недвижимости, уверяет Mash, составляет 136 млн рублей.

Как сообщает Telegram-канал, управляющий имуществом просит суд признать договор Останина недействительным. Также Mash раскрывает, что в собственности отца блогерши находятся два помещения в районе Химок и в Ярославской области, а также 11 — в Москве и два машиноместа. Истец намерен лишить родителя Блиновской и этого имущества, потому что оно могло быть приобретено на ее деньги.

В конце апреля сообщалось, что у матери и брата Блиновской нашли дорогую недвижимость и миллионы на счетах. На банковских счетах Останиных, раскрывали СМИ, хранятся $20 тыс. и 3 млн рублей.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Имущество блогерши выставят на торги.

Ранее сообщалось, что экс-музыканты «Парка Горького» снова проиграли иск к Намину.

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