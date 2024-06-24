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Звезда «6 кадров» рассказала о перезапуске шоу

Актриса Ирина Медведева примет участие в перезапуске шоу «6 кадров»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Ирина Медведева рассказала в беседе с NEWS.ru, что вернулась в перезапуск юмористического шоу «6 кадров».

Медведева уточнила, что съемки пока не начались – их перенесли. Артистка пока не подписывала никаких контрактов, связанных с проектом. Она призналась, что у нее нет пока никаких ожиданий от грядущих съемок.

«Ничего пока что не жду от проекта. Когда начнутся съемки, тогда уже и сложатся мнение и ожидание», — отметила артистка.

Скетч-шоу «6 кадров» транслировали по телевидению с 2005 по 2014 год. Передача представляла собой сборник коротких юмористических сцен без постоянных персонажей, изображающее повседневную жизнь в гротескном виде. Режиссер проекта — Александр Жигалкин.

Идея «6 кадров» принадлежит Вячеславу Муругову. В программе снимались Галина Данилова, Сергей Дорогов, Эдуард Радзюкевич, Андрей Кайков, Ирина Медведева, Федор Добронравов, Александр Жигалкин, Дмитрий Аросьев, Алексей Кортнев, Александр Ломакин, Андрей Сердитов, Александр Коручеков, Инга Оболдина, Ульяна Данилова, Дария Захарчук.

Ранее Дмитрий Певцов впервые за долгое время снялся в сериале.

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