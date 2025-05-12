Стало известно, в каких городах России дешевле всего ходить в кино

Дешевле всего в России ходить в кино в Омске

Исследовательский центр коммуникационной группы PROGRESS проанализировал стоимость билетов в кинотеатры по городам России и выявил значительные различия в цене между регионами. Согласно данным исследования, разница в средней цене билета достигает почти двух раз — от 272 до 515 рублей.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Лидером по стоимости киносеанса стала Москва: средняя цена билета здесь составляет 515 рублей. На втором месте — Краснодар (447 руб.), на третьем — Московская область (425 руб.). Эксперты связывают высокие цены с уровнем доходов населения, активным спросом на культурные развлечения и широким присутствием премиальных форматов кинотеатров.

Наименьшая стоимость зафиксирована в Омске — всего 272 рубля. Также в число самых доступных по цене городов вошли Саратов, Барнаул и Оренбург, где средняя стоимость билета варьируется от 280 до 300 рублей. Здесь, как отмечают аналитики, кинотеатры активно конкурируют между собой, предлагая зрителям более доступные условия, особенно на фоне невысоких доходов населения.

Исследование показало: высокая цена билета не гарантирует больших кассовых сборов. Так, в Краснодаре при средней цене билета в 447 рублей общие сборы составили 952 млн руб., что заметно ниже показателей столичных регионов. Аналогичная ситуация наблюдается во Владивостоке, где стоимость билета составляет 408 рублей, но по кассовым сборам город не входит в число лидеров.

Наибольшую стоимость имеют билеты на драмы, биографические фильмы и зарубежное авторское кино — от 457 до 580 рублей. Самыми доступными оказались сеансы российских анимационных и семейных фильмов: в среднем 219–253 рубля. Это объясняется ориентацией на массовую аудиторию и потребностью в семейном посещении.

Интересное различие выявлено между Москвой и Московской областью. При схожем количестве кинотеатров (135 в столице и 125 в области) плотность аудитории существенно отличается. Это приводит к разнице в ценах — 515 рублей против 425 — и менее насыщенному прокату в области.

Российский кинорынок остается сконцентрированным в крупнейших мегаполисах — Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Однако уровень цен на билеты определяется рядом факторов: от экономической ситуации до жанровой направленности фильмов. В то время как в столичных регионах зрители готовы платить больше, в большинстве городов страны кинотеатры делают ставку на доступность и массовый спрос.

«Исследование подтверждает, что кинопрокат — это не только про контент, но и про экономику. Высокая цена не гарантирует доход, а доступный билет — не всегда признак убыточности. Ключ к успеху — в балансе между спросом, стратегией и реальностью региона», — комментирует Дмитрий Солопов, основатель КГ PROGRESS.

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