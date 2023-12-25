В МХАТе им. Горького отменили корпоратив с Киркоровым после голой «вечеринки»

Директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман отменил выступление певца Филиппа Киркорова на частном мероприятии, которое должно было пройти в стенах театра. Об этом сообщает Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

«По моим данным, речь шла о крупной компании. Заплатили большие деньги, сверх этого Кехман заставил заплатить 5 млн за обязательный кейтеринг», — написала журналистка.

Собчак добавила, что Кехман лично запретил корпоратив с Киркоровым, сославшись на звонок из администрации президента. При этом, отмечает журналистка, в разговоре со «своими друзьями» директор назвал свое решение актом самоцензуры.

20 декабря в клубе «Мутабор» блогерша Настя Ивлеева организовала закрытую вечеринку. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Позднее Роскомнадзор заявил, что в некоторых фото- и видеоматериалах с вечеринки были выявлены признаки ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-пропаганды.

23 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что общественник Виталий Бородин предложил отобрать звание народного артиста России у Киркоров за участие в мероприятии. Недавно певец оправдался перед Дмитрием Песковым за участие в вечеринке Ивлеевой. Он заявил, что пошел туда из-за обещания.

Ранее Шукшина намекнула о лишении родительских прав Киркорова.