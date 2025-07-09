Экс-жену Гуфа унижали учителя в школе из-за болезни: «Это страшно!»

Блогерша Айза-Лилуна Ай (Айза Анохина, экс-супруга рэпера Гуфа) заявила в Telegram-канале, что страдает от дискалькулии — неспособности изучать арифметику.

«Иметь эту болезнь страшно. Особенно было страшно в школе. Как же меня унижали учителя по математике», — заявила знаменитость.

По словам Айзы, она испытывает трудности в повседневной жизни из-за недуга, но в то же время уже «смирилась».

«Это очень тяжело, особенно когда у тебя несколько бизнесов. Поэтому у меня всегда несколько бухгалтеров по каждому проекту. Плюс, доверенные лица и много сотрудников», — отметила она.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Знаменитость также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

На данный момент Айза проживает вместе с сыновьями на Бали. В марте 2023 года бизнесвумен вложила два миллиона рублей в дом на острове в Индонезии. Она купила землю площадью 150 квадратных метров на десятилетний срок. Она планирует сдавать помещение в аренду.

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