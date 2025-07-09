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Любовь Успенская охладилась в морозильной камере: «Чувствую себя куском говядины»

Певица Любовь Успенская опубликовала видео из морозильной камеры
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Певица Любовь Успенская опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео из морозильной камеры.

Успенская объяснила, что решила залезть в морозильную камеру из-за жары.

«Пришла охладиться. Я себя чувствую куском говядины или баранины, но не свинина точно!» — заявила артистка.

Успенская рассказала, что ее градусник показывал 33°. Она назвала погоду «настоящим пеклом».

«Теперь, главное, к нему привыкнуть, ведь оно с нами надолго, поэтому ищу любые способы остудиться», — рассказала исполнительница.

В июне дочь ь Любови Успенской, певица и художница Татьяна Плаксина заявила, что не нужно бояться сойти с ума. Девушка заявила, что уже сходила с ума. По ее словам, это «даже приятно». Она назвала такое состояние «полным расслаблением». Певица считает, что при принятии этого человек может познать новые грани себя.

В начале октября 2024 года Татьяна Плаксина пропала. Девушку нашли в Израиле, она дистанционно связывалась с журналистами и критиковала мать. Известно, что девушка принимала наркотики и алкоголь. Пресс-секретарь Успенской Александр Иваненко утверждал, что Татьяна, давая интервью, была «не совсем в себе». 16 ноября Иванченко сообщил, что Плаксина вернулась домой.

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