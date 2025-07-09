Отец Блиновской о проблемах из-за ее ареста: «Может ли родитель отвечать за 42-летнюю дочь?»

Отец Елены Блиновской Олег Останин заявил Super.ru, что сейчас семье блогерши «материально сложно», поскольку приставы арестовали все их банковские счета и недвижимость.

Останин пожаловался, что на протяжении двух лет живет в арестованной квартире в Ярославле, а также приставы хотят изъять и вторую его недвижимость. Еще госведомство заинтересовано в конфискации двух квартир у брата блогерши Александра.

«Может ли отец отвечать за 42-летнюю дочь? Я не пойму. Мне почти 68. Брату тоже 43 почти!» — возмутился Останин.

По словам мужчины, ни он, ни брат не были связаны с бизнесом «королевы марафонов». С Александром, заверил отец, Блиновская «вообще никаких дел не имела», так как между родственниками были «натянутые отношения».

«Я пытался к ней устроиться водителем, но она меня, конечно, не взяла», — отметил отец.

Также Останин раскрыл, что четверо детей Блиновской — Всеволод, Платон, Мирон и Аврора — сейчас проживают в Ярославле, а опеку над ними взяли родители мужа блогерши Алексея. Наследники посещали психолога после случившегося с матерью.

Отец отметил, что поддерживает связь с дочерью, которая по-прежнему находится в СИЗО. Всего дают два свидания в месяц.

«Бывает, что муж отпрашивается с СВО и [навещает ее], но это очень редко. К ней приходят и вдвоем, и втроем -— но какой смысл, если телефон один?» — заявил Останин.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. При этом от ответственности за неуплату налогов блогершу освободили — в связи с истечением срока давности преступления.

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