На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отец Блиновской о проблемах из-за ее ареста: «Может ли родитель отвечать за 42-летнюю дочь?»

Отец Блиновской Останин назвал финансовое положение семьи материально сложным
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Отец Елены Блиновской Олег Останин заявил Super.ru, что сейчас семье блогерши «материально сложно», поскольку приставы арестовали все их банковские счета и недвижимость.

Останин пожаловался, что на протяжении двух лет живет в арестованной квартире в Ярославле, а также приставы хотят изъять и вторую его недвижимость. Еще госведомство заинтересовано в конфискации двух квартир у брата блогерши Александра.

«Может ли отец отвечать за 42-летнюю дочь? Я не пойму. Мне почти 68. Брату тоже 43 почти!» — возмутился Останин.

По словам мужчины, ни он, ни брат не были связаны с бизнесом «королевы марафонов». С Александром, заверил отец, Блиновская «вообще никаких дел не имела», так как между родственниками были «натянутые отношения».

«Я пытался к ней устроиться водителем, но она меня, конечно, не взяла», — отметил отец.

Также Останин раскрыл, что четверо детей Блиновской — Всеволод, Платон, Мирон и Аврора — сейчас проживают в Ярославле, а опеку над ними взяли родители мужа блогерши Алексея. Наследники посещали психолога после случившегося с матерью.

Отец отметил, что поддерживает связь с дочерью, которая по-прежнему находится в СИЗО. Всего дают два свидания в месяц.

«Бывает, что муж отпрашивается с СВО и [навещает ее], но это очень редко. К ней приходят и вдвоем, и втроем -— но какой смысл, если телефон один?» — заявил Останин.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. При этом от ответственности за неуплату налогов блогершу освободили — в связи с истечением срока давности преступления.

Ранее сообщалось, что задержанный директор МХАТа планировал отремонтировать сцену за 50 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами