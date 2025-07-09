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Яна Поплавская перечислила фильмы, которые должен посмотреть каждый ребенок

Актриса Поплавская: картины Золушка и Буратино должен посмотреть каждый ребенок
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the_yana_poplavskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса Яна Поплавская перечислила кинокартины, которые, как она считает, должен посмотреть каждый ребенок. Ее слова цитирует Tsargrad.tv. Артистка подчеркнула, что эти фильмы научат дружить, сопереживать, а также ценить любовь и верность.

Первые в списке — ленты, давно вошедшие в «золотой фонд». Среди них: «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку», и «Золушка» 1947-го года с артисткой Яниной Жеймо.

«Ну почему же ее каждый год, даже несколько раз в год показывают все федеральные каналы? Значит, есть какая-то магия», — отметила Поплавская.

Кроме того, по ее словам, стоит посмотреть все сказки, экранизированные режиссером Александром Роу. Также всем школьникам рекомендовано к просмотру кино «Чучело» — картина про трагедию, которая может коснуться и ребенка, и взрослого человека.

Смотреть такие фильмы Поплавская советует всей семьей. Совместные просмотры — лучший противовес нынешнему клиповому мышлению, уверена она.

Психолог, методист курса «Чтение» Учи.ру Ирина Полякова до этого дала советы, как заинтересовать школьников чтением.

Она порекомендовала устроить читательский челлендж с наградами, чтобы пробудить в школьниках интерес к литературе на лето. Так, например, за чтение 20 страниц в день на протяжении месяца можно пообещать подарить билет на концерт или любимое лакомство.

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