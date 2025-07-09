Яна Поплавская перечислила фильмы, которые должен посмотреть каждый ребенок

Актриса Яна Поплавская перечислила кинокартины, которые, как она считает, должен посмотреть каждый ребенок. Ее слова цитирует Tsargrad.tv. Артистка подчеркнула, что эти фильмы научат дружить, сопереживать, а также ценить любовь и верность.

Первые в списке — ленты, давно вошедшие в «золотой фонд». Среди них: «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку», и «Золушка» 1947-го года с артисткой Яниной Жеймо.

«Ну почему же ее каждый год, даже несколько раз в год показывают все федеральные каналы? Значит, есть какая-то магия», — отметила Поплавская.

Кроме того, по ее словам, стоит посмотреть все сказки, экранизированные режиссером Александром Роу. Также всем школьникам рекомендовано к просмотру кино «Чучело» — картина про трагедию, которая может коснуться и ребенка, и взрослого человека.

Смотреть такие фильмы Поплавская советует всей семьей. Совместные просмотры — лучший противовес нынешнему клиповому мышлению, уверена она.

Психолог, методист курса «Чтение» Учи.ру Ирина Полякова до этого дала советы, как заинтересовать школьников чтением.

Она порекомендовала устроить читательский челлендж с наградами, чтобы пробудить в школьниках интерес к литературе на лето. Так, например, за чтение 20 страниц в день на протяжении месяца можно пообещать подарить билет на концерт или любимое лакомство.

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