Фриске о состоянии после операции: «С ума уже схожу»

Блогерша Наталья Фриске заявила, что ее могут выписать в ближайшие два дня

Блогерша Наталья Фриске сообщила в Telegram-канале, что чувствует себя хорошо.

Фриске уточнила, что у нее хорошие анализы, а рана стала гораздо чище. По словам блогерши, врачи хотят ее выписать в ближайшие два дня, однако финального решения пока нет.

«Пока не загадываю, но очень-очень хочется. Я уже с ума схожу, конечно, в четырех стенах. Меня периодически спасает, что ко мне приходят», — поделилась блогерша.

Фриске понадеялась на скорую выписку.

5 июля Фриске экстренно прооперировали из-за абсцесса — у нее загноились лимфоузлы. По словам врачей блогерши, если бы она обратилась позже, то последствия могли быть намного хуже. Девушка практически уверена, что недуг произошел из-за ангины, которую она перенесла месяц назад. Она посоветовала поклонникам правильно лечиться и проходить обследования.

По словам Фриске, на перевязке ей сняли дренаж и поставили его обратно после того, как промыли открытую рану. Блогерша призналась, что расплакалась от боли.

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