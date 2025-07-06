Сестре Жанны Фриске сделали экстренную операцию из-за гнойных лимфоузлов

Блогерша Наталья Фриске сообщила в Telegram-канале, что ей провели экстренную операцию.

Фриске экстренно прооперировали из-за абсцесса – у нее загноились лимфоузлы. По словам врачей блогерши, если бы она обратилась позже, то последствия могли быть намного хуже. Девушка практически уверена, что недуг произошел из-за ангины, которую она перенесла месяц назад. Она посоветовала поклонникам правильно лечиться и проходить обследования.

«Вчера я пребывала в каком-то аду, передумала все, что только можно. Выплакала все слезы. Обычно не люблю показывать свою слабость, особенно на публику… Но вчера мне очень была нужна ваша поддержка, и я вам очень благодарна, мои милые», — заявила блогерша.

Фриске сообщила, что ее навестят родители и дочь. Она отметила, что отец и мать были в истерике, когда услышали о болезни. Блогерша не рассказала дочери Лине о своих проблемах со здоровьем, чтобы та не переживала.

«Луняша говорит: «Мама, у тебя зубик болит?» Я говорю: «Да, доченька, у мамы зубик болит». Она говорит: «Я тебя поцелую, и у тебя все пройдет». Я говорю: «Хорошо, доченька, приедешь, поцелуешь. У меня все пройдет», — поделилась девушка.

По словам Фриске, на перевязке ей сняли дренаж и поставили его обратно после того, как промыли открытую рану. Блогерша призналась, что расплакалась от боли.

Ранее сестра Фриске рассказала о потере ребенка.