Анфиса Чехова заправила кровать и получила травму: «Кажется, сломала палец»

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что повредила палец, заправляя постель.

Чехова рассказала, что решила заправить кровать, так как ее помощница по хозяйству находится в отпуске. После этого палец телеведущей начал сильно болеть и на следующий день распух.

«Мня тяжело его сгибать. Он какой-то кривой-косой. Походу, я его сломала, заправляя постель», — предположила артистка.

По словам Чеховой, она не ожидала, что это возможно. Артистка вспомнила, как брала интервью у юмористки Ирины Мягковой. Комикесса рассказывала ей, что сломала палец, раскрывая упаковку с постельным бельем.

Позже Чехова обратилась в травмпункт, где ей сделали рентген. По словам актрисы, диагноз неутешительный. Врачи заявили, что у знаменитости закрытое повреждение капсульно-связочного аппарата. Артистка должна теперь 2-3 недели носить шину.

«Вот и вывод напрашивается: постельное белье — угроза нашей безопасности! Не смотрите, что оно такое мягкое, комфортное и безобидное… Оно создано пудрить нам мозги и повреждать конечности», — пошутила телеведущая.

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