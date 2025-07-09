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Куценко вспомнил, как приезжал в колонию к Ефремову: «Видел его глаза»

Актер Куценко заявил, что Ефремов раскаялся после ДТП
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Ксения Угольникова

Актер Гоша Куценко рассказал в беседе с NEWS.ru, что приезжал в колонию к коллеге Михаилу Ефремову.

Куценко уверил, что Ефремов искренне раскаялся после трагедии, связанной с ДТП. Актер это понял, когда навещал коллегу в месте заключения.

«Я говорил с ним. Я видел его глаза», — поделился артист.

Куценко добавил, что принимал участие в «миссии» по вызволению Ефремова из колонии. По словам актера, большой вклад в этом деле внес режиссер Никита Михалков.

Актер также поделился планами Ефремова на карьеру. По словам Куценко, коллега планирует начать с театра, а уже потом сниматься в кино.

«Он еще очень сильно выскажется. И как актер, и как режиссер. Его отец, Олег Николаевич Ефремов, — это наш педагог любимый. И поверьте, Миша унаследовал все от своего отца. К сожалению, может быть, какие-то и пороки, а кто без них? Но талант уж точно», — поделился.

Куценко уточнил, что коллеги сейчас «берегут и не трогают» Ефремова.

9 апреля Михаил Ефремов освободился из Белгородской колонии по УДО.

Ранее в театре Михалкова ответили на вопрос о спектакле с Ефремовым.

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