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Дочь Оззи Озборна выйдет замуж за участника Slipknot

Музыкант Сид Уилсон сделал предложение дочери Оззи Озборна на его прощальном шоу
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kellyosbourne/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица, актриса и телеведущая Келли Осборн сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о помолвке.

Осборн опубликовала видео, в котором ее возлюбленный, участник группы Slipknot Сид Уилсон, встал на колени и сделал предложение перед ее родителями. Это произошло за кулисами прощального шоу отца артистки – Оззи Озборна.

«Ты же знаешь, что я люблю тебя больше всего на свете. Ничто не сделает меня счастливее, чем возможность провести с тобой остаток жизни. Итак, Келли, ты выйдешь за меня замуж на глазах у твоей семьи и всех наших друзей?» — заявил музыкант.

Осборн согласилась стать женой Уилсона. Она также показала обручальное кольцо в виде пчелы. Это эксклюзивное украшение стало данью уважения подруге Келли Джоан Риверс, которой не стало в 2014 году. Об этом в Instagram рассказали представители ювелирного Mouawad jewelry, которые работали над кольцом. По их словам, Уилсон назвал возлюбленную «пчелкой» и позже узнал, что такое прозвище ей уже давала Риверс.

«Это такое удивительное совпадение. Типа, вау. Так и должно было быть», — рассказал артист.

Золотое кольцо в 18 карат украшено белыми и желтыми бриллиантами, вставками из цитрина и круглым бриллиантом в центре.

Ранее Оззи Осборн ушел со сцены.

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