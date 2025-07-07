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Прощание с легендой. Оззи Осборн ушел со сцены

Оззи Осборн дал прощальный концерт в Бирмингеме
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76-летний Оззи Осборн дал прощальный концерт в английском Бирмингеме и окончательно ушел со сцены. Впервые за 20 лет был собран полный оригинальный состав группы Black Sabbath. Осборн, последние годы страдающий болезнью Паркинсона, сидел на троне «Князя Тьмы» посреди сцены.

«Я лежал без дела 6 лет, и вы не представляете, что я чувствую. Спасибо вам от всего сердца», – обратился звезда к зрителям.

Билеты на благотворительный фестиваль «Назад к началу» разлетелись за 25 минут после открытия продаж. Помимо Black Sabbath, в нем приняли участие Metallica, Slayer, Tool, Gojira, Alice in Chains, Стивен Тайлер из Aerosmith, Слэш и Дафф Маккаган из Guns N'Roses и другие.

Оззи Осборн начал музыкальную карьеру почти 60 лет назад. В 1968-м он, Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд создали музыкальную группу. В конце 70-х Оззи активно злоупотреблял алкоголем и наркотиками, и его попросили покинуть Black Sabbath. Он начал успешную сольную карьеру, выпустив альбомы Blizzard of Ozz и Diary of a Madman, закрепившие его статус «крестного отца металла».

Одна из самых шокирующих историй, связанных с Осборном, произошла в 1982 году во время концерта в Де-Мойне, Айова. Музыкант откусил голову живой летучей мыши, которую кто-то из фанатов бросил на сцену. По словам Осборна, он думал, что это резиновая игрушка, и лишь после укуса понял, что животное настоящее. Ему пришлось ставить вакцины от бешенства.

Осборн перенес не менее четырех операций на позвоночнике, с начала 2024 года музыканту стало тяжело передвигаться самостоятельно.

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