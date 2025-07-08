Внука Валерии крестили в День семьи

Певица Валерия сообщила в Telegram-канале, что ее внука Мирона крестили в День семьи, любви и верности.

Валерия поздравила поклонников с праздником. Она опубликовала фото с семьей из церкви.

«Как здорово, что наша семья так разрослась, и все мы являемся опорой друг для друга. Я счастлива от того, что и наши дети разделяют семейные ценности. Вот и Мирошу окрестили», — поделилась артистка.

Сын Валерии Арсений Шульгин женился на блогерше Лиане Волковой 28 августа 2020 года. 1 января 2021 года у пары родилась дочь. Девочку назвали Селин. Валерия рассказывала, что сильно переживала за невестку во время родов. Певица вместе с мужем Иосифом Пригожиным часто навещают внучку и проводят с ней время. В апреле 2025-го Лиана Шульгина родила сына Мирона.

Внук Валерии появился на свет в одной из московских больниц. Шульгина рассказывала, что вторые роды прошли легче предыдущих. Она сравнила их с космосом и назвала «родами мечты».

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