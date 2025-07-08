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Мишустин поздравил Константина Райкина

Премьер Мишустин поздравил Константина Райкина с юбилеем
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Владимир Песня/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил актера и художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина с юбилеем. Его слова опубликовали на сайте правительства России.

«Многие годы Ваш яркий актерский и режиссерский дар, искренность и обаяние покоряют зрительские сердца», — заявил премьер.

8 июля Райкину исполнилось 75 лет. Мишустин заявил, что творческая энергия артиста помогает «Сатирикону» развиваться.

«На знаменитых подмостках Вы претворяете в жизнь смелые идеи и замыслы, неизменно радуете поклонников интересными постановками и премьерами», — отметил политик.

Мишустин назвал педагогику одной гранью таланта Райкина. Он заявил, что за время своей работы худрук «Сатирикона» воспитал множество замечательных актеров и режиссеров. Премьер пожелал артисту новых успехов, вдохновения, здоровья и благополучия.

Константин Райкин родился в семье народного артиста СССР Аркадия Райкина и актрисы Руфь Райкиной-Иоффе. Он дебютировал в 1969 году в эпизодической роли в комедии «Завтра, третьего апреля…». В 1992-м актер удостоился звания народного артиста России.

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