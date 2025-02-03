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Реакция Бейонсе на премию «Грэмми» стала мемом

Кадр с удивленной победе на «Грэмми» певицей Бейонсе разошелся на мемы
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CBS

Реакция американской певицы Бейонсе на получение музыкальной премии «Грэмми» стала мемом. Об этом сообщает Page Six.

43-летняя Бейонсе не смогла поверить, когда Тейлор Свифт со сцены объявила, что «Cowboy Carter» стал лучшим кантри-альбомом. Певица застыла и с выражением непонимания на лице оглядела зал.

Фото и скриншоты трансляции сразу же разошлись на мемы.

«Я каждый божий день 2025 года», «Я, когда в 2025 году действительно происходит что-то хорошее», — предлагают варианты подписи к кадру в сети.

67-я церемония вручения наград музыкальной премии «Grammy Awards 2025» прошла в Лос-Анджелесе. Бейонсе стала первой темнокожей победительницей в категории «Лучший кантри-альбом».

Ранее композиция «Not Like Us» американского рэп-исполнителя Кендрика Ламара выиграла «Грэмми» в номинации «Песня года».

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