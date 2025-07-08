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На фронтмена группы Slaughter to Prevail завели дело о дискредитации армии

«Осторожно, новости»: вокалиста Slaughter to Prevail обвинили в дискредитации ВС
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Telegram-канал «Mash»

На вокалиста метал-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая завели административное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, административный протокол составили сотрудники Центра «Э» и передали документы в Нагатинский районный суд Москвы. Подробности обвинения пока не раскрываются.

В мае музыканта уже задерживали подмосковные полицейские — оказалось, что съемки клипа группы в Лобне проходили без согласования с местными властями. Тогда Шиколай объяснял, что площадка была выбрана в последний момент, и необходимые документы оформить не успели. В тот же день в отдел полиции доставили и барабанщика Евгения Новикова, а также нескольких фанатов, участвовавших в массовке.

Поклонники утверждали, что добирались на съемки из разных городов, а после задержания возвращались домой самостоятельно. По словам самого Шиколая, инцидент обернулся штрафом за административное нарушение, серьёзных последствий избежать удалось.

Также известно, что в начале года артист провел дебютный поединок в кулачной лиге RCC, одержав победу нокаутом за 40 секунд.

Ранее у бизнеса вокалиста Uma2rman обнаружили многомиллионный долг.

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