Названа причина задержания вокалиста Slaughter to Prevail

Вокалиста группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая задержали в Подмосковье из-за отсутствия документов на съемку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Очевидцы рассказали журналистам, что съемки клипа на песню Rodina сначала планировались в Подольске, но за день до начала их перенесли в Лобню. Поклонники, участвовавшие в массовке, добирались до места из разных городов.

После нескольких дублей на площадку прибыли полицейские. По словам фанатов, они проверили документы, часть людей посадили в автозаки и отвезли в отделение. В полицию также забрали Шиколая и барабанщика Slaughter to Prevail Евгения Новикова. У организаторов не оказалось необходимых разрешений на съемки. Фанаты рассказали, что их обещали доставить домой после случившегося, но им пришлось ехать самостоятельно.

«Ничего серьезного не произошло. Просто проверили документы. Была проблема в том, что мы не согласовали площадку с администрацией. За это и заплатили административный штраф», — сказал позднее Шиколай.

В январе Шиколай выиграл свой дебютный бой в лиге кулачных боев RCC. Музыкант встретился с представителем Казахстана Мухамеджаном Оспановым. Бой, проходивший в рамках турнира RCC Hard 12, завершился победой Шиколая нокаутом уже через 40 секунд.

Slaughter to Prevail — российская дэткор-группа, которую основал Alex Terrible вместе с гитаристом Джеком Симмонсом в 2014 году в Екатеринбурге.

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